Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut CNN Türk canlı yayınına katıldı. Merkez Bankası'nın 140 milyar dolar rezerv sattığı iddialarını böyle yanıtladı:

Cumhuriyet tarihinde 'Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı' diyenler rezervin ne olduğunu bilmeyenler rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında.

Yiğit Bulut bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını belirterek, "Tamamen cehalet içinde bunu söylüyorlar çok üzülerek söylüyorum profesör titri olan bazı insanlar gerçeği bilmelerine rağmen TV’lere çıkıp bunu söylüyorlar." dedi.

Bulut salgın döneminde ekonomik verilere ilişkin ise, " Ülkelerinin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman Türkiye'nin büyümesine baktığınız zaman 2018 2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyasladığınızda pandemik riski göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye." dedi.

Dolardaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Yiğit Bulut tüketicilere çağrıda bulundu. Bulut, "Ciddi anlamda bir fırsatçılık var. Müdahale ettiğiniz zaman da şunu söylüyorlar: 'Hani serbest piyasa ekonomisi idi siz niye müdahale ediyorsunuz.' Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın her şeyi devlet yapamaz. Vatandaş tüketim gücünü kullanması gerekiyor. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter.