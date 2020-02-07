07.02.2020 - 16:06 |
Değerli konut vergisinde flaş gelişme!
Gelen son dakika haberine göre, değerli konut vergisi için beyanname verme süresi 20 Mart'a, vergi ödeme süresi ise 31 Mart'a ertelendi.
Ayrıntılar geliyor...
İletişim Başkanı Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye" videosu paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı her zaman siyasi çözüm ve demokrasiden yana gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, barışın anahtarının Türkiye olduğunu ifade etti.