Demir çelik üreticileri ithalatta vergi artışından memnun

Resmi Gazete'nin 18 Nisan tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranları 3 ay geçerli olmak üzere artırılmıştı.

Yayan, AA muhabirine, alınan kararı ve Türkiye'de çelik üretim ve tüketiminin düşüş nedenlerini değerlendirdi.

Önce ABD'nin çelik sektörüne uygulanan vergileri artırdığını, ardından Türk üreticilerin yöneldiği Avrupa Birliği'nin (AB) de koruma tedbiri aldığını anımsatan Yayan, bu tedbirler sonucu iki bölgeye de çelik ihracatının zorlaştığını söyledi.

Yayan, bu olumsuzlukların Haziran 2019'dan itibaren Türkiye'de alınan ekonomik istikrar tedbirleriyle düzelme eğilimine girdiğini ifade etti.

Tedbirlerin etkisiyle otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi sektörlerde çelik tüketiminin arttığına işaret eden Yayan, ancak tüketimdeki artışın çelik üretimine yansımadığını bildirdi.

Yayan, bu durumda çelik tüketicisi sektörlerin ithalata yönelmesinin etkili olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Çelik tüketimi yıllık bazda Kasım 2019'da yüzde 40,7, Aralık 2019'da yüzde 66,8, bu yılın ocak ayında yüzde 58,9, şubatta yüzde 34,2 arttı. Bu artış oranları çok yüksek, normal şartlarda üretimin de artması beklenir ancak böyle olmadı. Çelik üretimi Kasım 2019'da yüzde 8,1 azalırken, Aralık 2019'da yüzde 0,2, bu yılın ocak ayında yüzde 17,4, şubat yüzde 8,2 artış gösterdi. Çelik tüketicisi sektörler girdi olarak kullanacakları malzemeyi Türkiye'den temin etmek yerine ithalata yöneldiler."

"AB'nin uyguladığı kotayı kaldırmasını bekliyoruz"

Yayan, Türkiye'nin çelik sektörünü her yıl yüzde 6-7 büyüten bir ülke iken, üst üste 2 yıl çelik üretiminde gerileme yaşandığını söyledi.

Bu durumun istihdamı ve katma değeri de olumsuz etkilediğini ifade eden Yayan, tüm bunları dikkate alan Ticaret Bakanlığının tedbirler getirdiğini bildirdi.

Yayan, AB ile çelik sektöründe yapılan son 20 yıllık ticarete dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"18 yıl boyunca Türkiye AB'ye karşı çelik sektörü ticaretinde 6 milyar dolar civarında açık verdi ve hiç sesini çıkarmadı. Ne zamanki onlar bize karşı açık vermeye başladılar, hemen ilk yıldan tedbir başlattılar. Biz iki yıl üst üste onlara fazla verdik, şimdi tekrar onlar bize fazla veriyor. Bu durumda bize uyguladıkları kotayı gözden geçirmelerini ve kaldırmalarını bekliyoruz. Hem muhatabınıza daha fazla satıyorsunuz hem de onun satmasını engelliyorsunuz. Aranızda Serbest Ticaret Anlaşması bulunmasına rağmen böyle bir durum kabul edilebilir ve mantıklı değil."

Avrupa Çelik Üreticileri Federasyonunun mevcut kotaların yüzde 25 seviyesine indirilmesini istediğini belirten Yayan, örneğin inşaat demirinde bir yıllık kotanın bir haftada bittiğini söyledi.

Yayan, AB'nin uyguladığı tedbirler düşünüldüğünde, Türkiye'nin tedbirlerinin yeterli olmayabileceğini, dahilde işleme rejimi ve AB ile ilişkiler doğrultusunda ilave tedbirler alınmasına da ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Alınan karar, Ticaret Bakanlığının gelişmeleri yakından takip ettiğini, katma değerin Türkiye'de kalması ve yurt içi istihdamın korunması konusunda hassasiyet içinde olduğunu göstermesi açısından önemli. Alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Karar 18 Nisan'da alınmıştı

Bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin oranlarının 3 ay süreyle artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 18 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergilerinin oranları, 15 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere 5 puan artırıldı.

Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

Kararla Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amaçlanıyor.