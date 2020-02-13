Dev kongreye ‘virüs’ iptali

Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanyol hükümetinin “iptal edilmesi için hiçbir sağlık gerekçesi yok” çağrısına rağmen büyük teknoloji firmalarının art arda fuardan çekilme kararı aldığı belirtildi. Bu koşullarda kongreyi gerçekleştirmenin “imkansız” olduğu dile getirilen açıklamada, “yeni tip koronavirüs ile ilgili durumun çok hızlı şekilde değiştiği” vurgulandı.



40 şirket çekildi



“Çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliği”ni gerekçe göstererek kamu sağlığını tehdit eden salgına karşı tedbir amacıyla kongreye katılmayacağını açıklayan büyük firmalara dün Rakuten, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, British Telecom ve Nokia da eklenmişti. Kovid-19 salgınından dolayı LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset, Umidigi, Intel, Vivo, McAfee, Facebook ve Cisco’nun da aralarında bulunduğu 40 kadar şirket MWC’ye katılmama kararı almıştı.



450 milyon euro gelir



Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barcelona’da düzenleniyor.



MWC’ye her yıl Türkiye’den de ciddi bir katılım oluyor.



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) ürettiği yerli otomobilin Avrupa tanıtımının da bu yılki fuarda yapılması öngörülüyordu.

Barcelona’ya her yıl 450 milyon euro’dan fazla gelir sağlayan ve yaklaşık 13 bin kişiye (yiyecek-içecek sektörü, özel güvenlik, temizlik, stant görevlisi gibi) iş imkanı yaratan fuarın iptal edilmesinin kent için önemli bir kayıp olacağı belirtiliyor.