BİST103.5240EURO6,99-0,53USD6,14-0,09ALTIN331,211,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dev şirkete muavin geri döndü! Tepkiler gelince...
    ABONE OL
    10.03.2020 - 07:35 |

    Dev şirkete muavin geri döndü! Tepkiler gelince...

    Alman firması Flixbus’a satıldıktan sonra muavin uygulamasını kaldıran Kamil Koç, yolculardan gelen tepkiler üzerine uzun hatlarında yeniden muavin çalıştırmaya başladı.

    Dev şirkete muavin geri döndü! Tepkiler gelince...

    Avrupa’nın en hızlı büyüyen seyahat girişimlerinden birisi olan Alman firması Flixbus, geçtiğimiz yıl ağustos ayında 1926 yılından beri hizmet veren Kamil Koç’u satın almıştı.

    Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Flixbus, satış işleminin ardından otobüslerde muavin uygulamasını kaldırırken, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu. Türkiye’ye fiyat rekabetini getirmek isteyen firma, yolculardan gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz hafta bu kararından vazgeçerek, uzun hatlarında muavin uygulamasına yeniden başladı.

    YOLLUK ESKİDE KALDI

    Kararı değerlendiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, şunları söyledi:

    “Bu şekilde rekabet olamayacağını biz en baştan kendilerine söyledik, ‘Alman sistemi’ Türkiye’de tutmaz dedik. Eskiden otobüslerde buzdolabı yoktu, yanımıza yolluk alır otobüse binerdik. Şimdi yolcu lüks hizmete alıştı. Saatlerce yol giderken siz bir su istemez misiniz? Muavinsiz nasıl olacak? Otobüse bindiğinizde inerken, valizinizi nasıl bagaja koyacaksınız? Koltuk numarasını da kaldıracaklardı ama hepsinden vazgeçmişler. Uygulamayla fiyat kıracaklardı ama, çok tepki alıyorlardı. Sonunda dediğimize geldiler.”

     

    Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı... 72. son bölüm izleme linki

    Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı... 72. son bölüm izleme linki

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    Sıradaki Haber