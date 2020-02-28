Dijital mobil kimlik başlıyor

Özel verilerin korunması adına harekete geçen İzmirli yazılım şirketi Savuncell A.Ş., dünyada ilk kez cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip cihazlarda kullanılmak üzere; dijital kimlik uygulaması geliştirdi.



‘Dijital Mobil Kimlik’ adı verilen uygulama, kişisel verilerin korunmasını sağlamasının yanı sıra; çalınma kaybolma ve diğer güvenlik açıklarının da önüne geçiyor.



Araba ruhsatı gibi



Savuncell CEO’su Veysel Turan, 6 yıldır üzerinde çalıştıkları dijital mobil kimlik uygulamasının fikri ve sınai hakları ve patentinin Savuncell AŞ’ye ait olduğunu ve cep telefonlarında yaşanabilecek önemli güvenlik açıkları ile muhtemel sorunların tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi.



Uygulama hakkında bilgi veren Turan, “Dijital Mobil Kimlik uygulaması; cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip ve internete bağlanabilen cihazlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Bu uygulama ile herkes kendi telefonunu, araba ruhsatında olduğu gibi cihazın model, marka ve kimlik bilgileriyle birlikte kayıt altına alabilecek” dedi.