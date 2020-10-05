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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Dolar Nasıl Hesaplanır?
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    05.10.2020 - 01:48 |

    Dolar Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Dolar Nasıl Hesaplanır?

    Dolar, Euro gibi döviz kurları hem yabancı turistler için hem de global çapta yatırım yapan yatırımcılar için önemidir. Yabancı para değişimi yapmak oldukça kolaydır fakat döviz kurlarına dayalı bazı hesaplamaları okumak ya da yapmak biraz daha zor olabilir. Bu içerikte dolar hesaplamanın nasıl yapıldığı detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Eğer siz de güncel dolar kurunu hesaplamak istiyorsanız detayları derledik.

    Dolar Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Dolar Nasıl Hesaplanır?

    Dolar, 100 sente denk gelmekte olan bir para birimidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın, Avustralya'nın, Güney Amerika'nın, Pasifik ve Afrika'daki bazı ülkelerin resmi para birimidir. Köken olarak Felemenkçe ya da Almancadan gelen bir sözcüktür. Dolar $ simgesi ile ifade edilir. Dünya genelinde doları ifade etmek için bu simge kullanılmaktadır.

    Dolar Nasıl Hesaplanır?

    Bir ülkedeki para biriminin Türk Lirası olarak karşılığını hesaplayabilmek için ya da başka bir para biriminin kaç Türk Lirası olduğunu bilebilmek için o para biriminin günlük olarak açıklanmış olan güncel ve kur olarak isimlendirilen değerinin bilinmesi gerekmektedir.

    Örnek ile açıklanacak olursa eğer;

    Bugün güncel dolar kurunun 7,72 Türk Lirası olduğunu düşünürse eğer

    1 Dolar = 7,72 Türk Lirasına denk gelmektedir.

    Başka bir örnek olarak bugün elinizde bulunan 100 Türk lirasının kaç dolara denk geldiğini hesaplamak için elinizdeki mevcut miktarının (100 TL) bugünkü kur değerine bölünmesi gerekir. Yani;

    1 Dolar = 7,72 Türk Lirası ise ;
    100 Türk Lirası 7,72 sayısına bölünür.
    100 / 7,72 = 12,95 sonucu çıkar ve böylelikle 100 Türk Lirasının 12,95 dolara denk geldiği sonucu çıkar.

    Yatırımcılar genel olarak döviz kurlarını anında hesaplayabilmek adına birden fazla çevrimiçi kaynağa başvurabilir ya da döviz kurlarını elle hesaplayabilmek amacıyla gerekli olan temel matematiği öğrenebilmektedirler. Bu da özellikle yüksek miktarlarda paralarla uğraşırken fazla zaman kaybedilmemesini sağlayarak paradan tasarruf edilmesini sağlar ve zaman kaybedilmez.

    Dolar Kurunu Etkileyen Faktörler

    Döviz kurlarını etkileyen birden fazla detaylar vardır. Bu detayların bazılarına değinilecek olursa;

    Arz- Talep arasında oluşan oran

    Faiz yükselişleri

    Enflasyon oranlarındaki artış

    Politik ve siyasi değişimler, olaylar

    Kamu Borcu

    Sermaye adımları, hareketleri olarak sayılabilir.

    Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi
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