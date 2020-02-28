Dolar/TL ne kadar oldu? İşte son durum (28.02.2020)

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı da devam ediyor. Dolar/TL'de dün akşamki 6.17 seviyesinden bu sabahki 6.2195 seviyesine yükselişte hem ABD piyasalarının tarihinin en hızlı düzeltmesini yaşaması hem

de jeopolitik endişelerin saldırı sonrası artması etkili.

Kuvvetlenen satış baskısı ile kur 9 Mayıs 2019'da güniçinde test ettiği 6.2460 seviyesine de oldukça yaklaştı. Bu seviyenin

aşılması halinde dolar/TL Eylül 2018'deki güniçi seviyelere yükselmiş olacak. Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetti.

Dünya borsaları koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.