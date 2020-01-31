Domino’s Pizza`nın adı değişti

Dürümos ve Ekmek Arası gibi ürünlerle 2019’un son çeyreğinde yüzde 25 büyüme elde etti. Domino’s 2020 yılı itibariyle 74 Milyar TL’lik Türkiye yeme-içme pazarının yüzde 43’ünü oluşturan ve 5-15 TL arasında harcama yapan tüketicilere odaklanacak.

Domino’s’un izlediği yeni strateji, 2019 yılı başarıları ve 2020 hedeflerine ilişkin olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, “Her zaman olduğu gibi kendi kendimizle rekabet ederek, müşterilerimiz tarafından çok sevilen lezzetlerimize yenilerini katarak rakiplerimizden ayrıştık. 2019 yılında da bu yenilikçi stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. 2020 itibariyle hedefimiz Türkiye fast-food pazarının lideri olmak” dedi.

Domino’s Türkiye cirosu 1 Milyar TL’ye dayandı

2018 yılında 736 Milyon TL’lik sistem satışı gerçekleştiren Domino’s, 2019’da bu rakamı 845.7 Milyon TL’ye çıkardı. Toplam 74 Milyar TL’lik Türkiye yeme-içme pazarı içinde, 1.8 Milyar TL’lik pizza segmentinin yarısını domine eden Domino’s, yeni stratejisiyle 2020 yılında 1 Milyar TL’lik ciro elde etmeyi hedefliyor. Pizza dışında çok daha geniş bir segmente hitap etmeyi planlayan marka, 74 Milyar TL’lik pazarın yüzde 43’ünü oluşturan ve 5-15 TL arasında harcama yapan tüketicilere odaklanacak. Domino’s 2020’de ayrıca, yüzde 0.9 pay aldığı, 35 Milyar TL’lik take-away pazarından da daha fazla pay alarak büyümeyi amaçlıyor.

Domino’s, Türkiye ile birlikte Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’ı kapsayan DP Eurasia yapılanmasında da 2019’u büyümeyle tamamladı. 2018’de 1 Milyar 125 Milyon TL’lik sistem satışı gerçekleştiren DP Eurasia, yüzde 21.8’lik büyüme gerçekleştirerek 2019’da bu rakamı 1 Milyar 370 Milyon TL’ye yükseltti. Tüm dünyadaki Domino’s’lar arasında en hızlı büyüyen ülke olan Rusya ise, 2019 yılında 203 şubeye ulaştı.

Türkiye ve bölgedeki büyümeyle DP Eurasia’nın toplam şube sayısı 2019 sonu itibariyle 765 oldu. Bu şubelerin 521’ini franchise’lar oluşturuyor. Domino’s Türkiye ise 11’i AVM’lerde olmak üzere, Türkiye genelinde 15 yeni şube açarak restoran sayısını 550’ye yükseltti. 2019’da bir önceki yıla oranla dükkan başına yüzde 13 büyüme ile toplamda yüzde 15 büyüme sağlayan Domino’s, 2019 yılının son üç ayında ise dükkan başına yüzde 20 büyüme yakalamayı başardı.

Bu büyümede Domino’s içinden çıkarak yeni franchise’lar kuran 80 yatırımcının etkisi büyük. DP Eurasia, 2020 yılında 65 ila 80 yeni şubeyi hayata geçirmeyi planlıyor.