DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü tecrübesiyle öne çıkıyor

Nijerya'nın Delta eyaletinde 13 Haziran 1954'te dünyaya gelen Okonjo-Iweala, orta ve lise eğitimi Nijerya'da tamamladıktan sonra 1973'te, Harvard Üniversitesinde Ekonomi bölümüne kayıt oldu.

Lisans ve Yüksek Lisansını Harvard'da tamamlayan Okonjo-Iweala, 1981'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktorasını yaptı.

Okonjo-Iweala, 25 yıl boyunca Dünya Bankasında kalkınma ekonomisti olarak görev yaptı.

Dönemin Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo hükümetinde ülkenin ilk kadın maliye bakanı olarak atanan Okonjo-Iweala, 2003-2006 yıllarında bu görevde bulundu.

Okonjo-Iweala, 2007-2011 yıllarında Dünya Bankası Operasyonlar İcra Direktörlüğü'nde olarak çalıştı.

Nijerya'da 2011-2015'te ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde ikinci kez maliye bakanı olarak atanan Okonjo-Iweala, böylece ülkede ikinci kez bakan olarak atanan ilk kadın oldu.

Okonjo-Iweala, 2005'te Euromoney dergisi tarafından yılın "küresel finans bakanı" seçildi.

2006'da kısa süreliğine Dışişleri Bakanlığında görev yapan Okonjo-Iweala, halihazırda Küresel Aşı İttifakı'nın başında bulunuyordu.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Okonjo-Iweala, 1 Mart'ta görevine başlayacak. Iweala, 31 Ağustos 2025'e kadar görevde kalacak.