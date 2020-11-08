‘Dünya ekonomisi 4 yılda toparlar’

Dünya Pazarlama Zirvesi (eWMS), ‘Kritik Zamanlarda Fikirler’ temasıyla dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Philip Kotler öncülüğünde pazarlamanın duayen isimlerini dijital ortamda bir araya getirdi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, zirvede yaptığı konuşmada, İstanbul’un marka şehir olarak pandemi sonrasında önemini artıracağını belirterek, deniz, demir ve karayolu taşımacılığı bakımından ‘hub’ olma özelliğine sahip olan İstanbul’un jeo-stratejik açıdan da lojistik merkez olmaya çok elverişli olduğunu kaydetti.



Avdagiç, “Kovid-19 sonrası normale ve zor günlere dönük olarak, değer zincirini gözden geçirip yeniden yapılandırmak firmalarımız için elzemdir. İşletmelerimiz Kovid-19 sürecindeki tutum ve davranışları itibariyle liderlik ve yönetişimlerinin otokritiğini yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.



Zirvede konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Güçlü stratejilere ihtiyacımız var. Birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız. En önemlisi, temkinli iyimserliğimizi her zaman korumalıyız” ifadelerini kullandı.