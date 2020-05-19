e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu sonuçları sorgulama ekranı! Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

1.ve 2. faz pandemi sosyal yardım ödemeleri yapıldı. 3.faz sosyal yardım parası başvuruları devam ediyor.1000 TL sosyal yardım parası başvuruları elektronik ortam üzerinde gerçekleştiriliyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. Peki 1000 tl sosyal yardım başvurusu e-Devlet'te nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk'un yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş sağlanabiliyor.

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!