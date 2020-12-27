‘e-eğitim’de 6 katlık artış

Enocta CEO’su Ahmet Hançer, 2020 yılında, çalışanlar tarafından alınan dijital eğitim sayısı, canlı sanal sınıflarda oturum sayısı ve mobil cihazlardan uzaktan eğitime erişim gibi başlıklarda 6 kata varan artışın olduğunu, 2021 yılında da uzaktan eğitime olan talebin artarak devam edeceğini belirtti.



Bu zorlu süreçte Enocta, tüm paydaşlarının kolaylıkla erişip, kullanabileceği, dönemin ihtiyaçlarına yönelik şu çalışmaları yaptı:

“Kovid-19 salgınının zorunlu kıldığı yeni düzen farklı eğitim içeriklerine duyulan ihtiyacı da beraberinde getirdi. 2021’de yapay zeka ve “Makine Öğrenmesi” alanına daha çok yatırım yapacak ve yeniliklerimizi devreye alacağız. Uzaktan çalışan ekiplerin birlikte öğrenmesi konusunda yeni teknolojiler geliştireceğiz. Dijitalleşen eğitimin avantajlarıyla, milyonlarca insana ulaşmak ve insanlara gereken yeni becerileri kazandırmak 2021’de temel hedefimiz olacak.