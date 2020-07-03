E-spor pandemi dopingiyle coştu

Koronavirüs salgını süreci dijital oyunlara ilgiyi artırırken, e-sporcu sayısında da ciddi artış yaşanmasına yol açtı. Haziran 2020 itibariyle ülkemizdeki lisanslı e-sporcu sayısı 1.848’e ulaştı. Kulüp sayısı da 100’e çıktı. Ayrıca firmaların takımlarının yarıştığı kurumsal e-spor liglerinin kurulması için de çalışma yapılıyor.



Kulüpler arttı



Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, pandemi sürecinin birçok spor branşını olumsuz etkilese de e-sporun büyüme ivmesini artırdığını belirterek, “E-spor temas olmadan yapılabilen bir spor. E-spor müsabakaları online olarak düzenlenebiliyor. Bu nedenle ilgi hiç azalmadı. Online turnuvalar hızla devam ediyor. Pandemi şartlarının atlatılması sonrasında fiziki e-spor turnuvalarının da tekrar başlamasını umuyoruz” dedi.



Pandemi sürecinde Türkiye’de e-spor oyuncu sayısının artış gösterdiğini dile getiren Özdemir, “Haziran 2019 itibariyle 29’u kadın olmak üzere 546 lisanslı e-sporcu, 55 tane de tescilli e-spor kulübü vardı. Haziran 2020 itibariyle lisanslı kadın e-sporcu sayısı 159, erkek e-sporcu sayısı 1.689 olmak üzere toplam sporcu sayısı 1.848’e ulaştı. Kulüp sayısı da 100’e çıktı. Ayrıca 2019’da 3 olan espor salonu sayısı da 8’e yükseldi” bilgisini verdi.



Özdemir, bu yılın ikinci yarısında yeni oyunlar için e-spor ligleri kurulmasının da planlandığını aktardı. Alper Afşin Özdemir, “TESFED tarafında okulların açılmasıyla beraber e-spor ligleri de başlayacak. Bu yıl içinde hayata geçireceğimiz TESFED Kupası ve liseler arası düzenlenecek E-spor Kupası’nın ön hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.



Kurumsal lig...



Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama Yöneticisi ve Vardiya Ajans Başkanı Meriç Eryürek, büyük firma ve markaların e-spora yatırım yapmaya başladığını anımsatarak, şunları söyledi:



“Şirketlerin kendi takımlarını kurarak yarışacakları bir kurumsal lig kuruyoruz. Lig için kayıt almaya ve eğitimler vermeye başladık. Dünyada en çok oynanan üç oyundan birinin ligini planlıyoruz. Biz sıfırdan amatör oyuncu olmaları için gereken eğitimleri vereceğiz. Takımlar 5 kişi artı 2 yedek olarak 7 kişiden oluşacak. Lig sisteminde takımlar rakiplerini eleyerek yükselecek. Dünyada kurumsal e-spor liglerinde 60 ve üzerinde takım bulunuyor. Kurumsal e-spor ligine 16 takımla başlamayı planladık. Başvurulara göre 2020 yılı için 32 takıma çıkabiliriz.”



Kadın erkek karma takım

Dünyada e-spor liglerini PUBG’nin domine ettiğini aktaran Eryürek, Zula gibi yerli oyunların da ciddi rakamlara ulaştığını, League of Legends’ın da liderliğini koruduğunu belirtti. Kurumsal liglerde bu oyunlardan birinin liginin olacağını anlatan Meriç Eryürek, “Kadın oyuncu sayısı da çok. E-spor cinsiyete bağlı bir spor dalı değil. Biz karma takımlar kuracağız. Kadın erkek bir arada oynayabilecek. Bilgisayar kullanabilen herkes lige katılabilecek” dedi.



Gençlere yeni istihdam alanı



Intel sponsorluğunda düzenlenen e-spor organizasyonu ESL Gaming Fest de tanıtıldı. Bu festival kapsamında ödüllü girişimcilik yarışması Next Game Startup da İzmir’de tanıtıldı. ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar, oyun sektörünün Türkiye’deki genç istihdamına katkı sağlayacağını belirterek, “Ülkemizde 32 milyondan fazla oyuncu, e-sporu takip eden 10 milyonun üzerinde kişi var. E-spor taraftar sayısı ise 4 milyon.Birçok alanda gençler için önemli kariyer fırsatları mevcut” diye konuştu.