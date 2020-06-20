E-ticarette ‘güven’ büyüyor

Ocak ayında 12 olan güven damgalı site sayısı 6 ayda artarak 18’e ulaştı. Ocakta Gitti Gidiyor, Modanisa, ePTT AVM, Sahibinden.com, Pegasus, Sefamerve, Sarar, Arçelik, Beko, Farmasi, Migros ve Sigortam.net güven damgası almıştı. Şimdi bunlara Hepsiburada, Trendyol, Avansas, Avansaspro, N11 ve Ebebek de eklendi.

Gönül rahatlığıyla

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans yöntemiyle düzenlenen, Güven Damgası tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

TOBB olarak Ticaret Bakanlığı himayelerinde, e-ticaret sitelerine güven damgası verdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“100’den fazla kriteri kontrol ederek, ilgili şartları sağladığını kanıtlayan e-ticaret siteleri, sürecin sonunda ‘güven damgası’ alıyor ve internet sitelerinde ‘TR-GO’ logosunu yerleştirmelerine izin veriyoruz. Birliğimiz bünyesinde kurduğumuz şikayet hattımızla tüketicilerimiz ve güven damgası almış e-ticaret sitelerimiz arasında köprü vazifesi görüyoruz. Güven damgası alan şirket sayımız 18’e çıktı. ‘Gönül rahatlığıyla’ sloganımızla kampanyamızı başlatıyor ve tüketicilerimize gönül rahatlığıyla bu sitelerden alışveriş yapabilirsiniz diyoruz. Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimizi tercih etmeleri çağrısı yapıyorum.”

Veri korunacak, kargo izlenecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Tüm e-ticaret sitelerimizi, güven damgalarını alarak faaliyetlerini sürdürmeye davet ediyorum” dedi. Güven damgası sahibi e-ticaret sitelerinin tüketicinin korunması, kişisel veriler, ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuata uygun davranacağını ve güvenilir bir otorite tarafından denetleneceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: “Bu siteler, bilgilerin yalnızca internet sitesi ve ilgili kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan sertifikalar kullanacak, belli aralıklarla yapılan testlerle güvenlik açıkları tespit edilebilecek. Alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacak. Malın stok bilgisi, içeriği, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin pek çok ayrıntıya sitede yer verilecek. Ayrıca, alıcıya siparişinin durumu hakkında bilgi ve kargo takip imkanları sunacak.”

Yeni şirket sayısı % 22 yükseldi

TOBB, mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 22.22 artışla 3 bin 438 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23.32 artışla 513 olarak gerçekleşti. Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 48.46, kapanan şirket sayısı yüzde 41.57 azaldı.