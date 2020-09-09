Eğitim ödeneği yattı mı, 2020 ne kadar? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Eğitim ödeneği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere veriliyor. Yeni dönemde eğitim ödeneği yani kırtasiye parası ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödenek ile gönderdiği yazıda detaylar yer aldı. Peki eğitim ödeneği ne zaman verilecek 2020?

2020 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştı. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile yazı gönderildi. Öğretmenlerin eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden itibaren verilmeye başlandı.