Ejderin kilosu 50 lira

Muz ve çileğin yanı sıra kivi, avokado ve mango gibi birçok tropik meyvenin yetiştirildiği kentte, ejder meyvesi üretimine olan ilgi de arttı. ‘Pitaya’ ve ‘Dragon Fruit’ olarak da adlandırılan meyvenin kilogramı ise 50 liradan satılıyor.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, “Ejder meyvesi üretim alanları ve üretici sayıları her yıl artış gösteriyor. 2020 yılında 44 üretici, 119 dekar alanda üretim yaptı” dedi. Üretici Oğuzhan Kılıç, “Bu sezonun ürünlerini ihracata Rusya’ya gönderiyoruz. Hemen arkasından ikinci siparişi de aldık. Ağustos sonu için Kuveyt, Mısır, Dubai ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle görüşüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Antalya’nın Alanya ilçesinde üreticiler, yüksek gelir getiren passifloranın (çarkıfelek) hasadına başladı. Passiflora üreticisi ve fidan yetiştiricisi Mustafa Ezici, “Yılda iki defa hasat ediliyor” dedi.