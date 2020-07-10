Elektrikli araçta yatırım fırsatı

Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcıların bundan sonrası için fırsatın nerede olacağını görmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Sadece ülkeyle alakalı değil. Her şirket şu anda kendi stratejisini, planını, tedarik zincirini, önceliklerini revize ediyor” değerlendirmesini yaptı.



Dağlıoğlu, bir grup gazeteci ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Sohbet toplantısında çalışmalarını anlatan Dağlıoğlu, koronavirüs sürecinin “dijitalleşme”, “yaşam bilimleri”, “e-mobility” gibi alanlardaki gelişmeleri hızlandırdığını belirtti. Dağlıoğlu, “Mesela Almanya diyor ki, ‘sübvansiyonu artık sadece elektrikli araçlara veriyorum’. Biz de ülke olarak bu tür dönüşümlere hazırlık yapıyorduk. O fırsatları yakalamak için altyapımızın olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlar bağlamında iyi bir döneme gireceğimize inanıyorum” diye konuştu.