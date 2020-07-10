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    10.07.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

    Elektrikli araçta yatırım fırsatı

    Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, elektrikli araç teknolojileri (e-mobility) üzerinde çalışmaların olduğunu ifade ederek, “E-mobility alanında tedarikçi altyapımızı buna hazırlamamız lazım. Uluslararası şirket, ‘ben bu yeni teknolojiyi hangi ülkede üreteceğim’ diyor. Biz şu an onun rekabetindeyiz. Güzel haberler alabiliriz” dedi.

    Elektrikli araçta yatırım fırsatı
    KIVANÇ EL Ankara

    Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcıların bundan sonrası için fırsatın nerede olacağını görmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Sadece ülkeyle alakalı değil. Her şirket şu anda kendi stratejisini, planını, tedarik zincirini, önceliklerini revize ediyor” değerlendirmesini yaptı.

    Dağlıoğlu, bir grup gazeteci ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Sohbet toplantısında çalışmalarını anlatan Dağlıoğlu, koronavirüs sürecinin “dijitalleşme”, “yaşam bilimleri”, “e-mobility” gibi alanlardaki gelişmeleri hızlandırdığını belirtti. Dağlıoğlu, “Mesela Almanya diyor ki, ‘sübvansiyonu artık sadece elektrikli araçlara veriyorum’. Biz de ülke olarak bu tür dönüşümlere hazırlık yapıyorduk. O fırsatları yakalamak için altyapımızın olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlar bağlamında iyi bir döneme gireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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