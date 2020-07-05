Elektrikli oto satışı katlandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30.2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30.2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

Yarısı benzinli

Motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31.7 artarak yüzde 95.1, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6.9 azalarak yüzde 1.8, 2000cc üstü otomobil satışları ise yüzde 18.2 düşüşle yüzde 0.2 pay aldı. Benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50.1 pay aldı. Dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42.6 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4.4 oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 2.9 olarak belirlendi.

Haziran sonunda 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Böylece, bu yılın ilk altı aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92.2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 18 artış gösterdi. Ayrıca en fazla artış oranı da elektrikli otomobillerde kaydedildi.