Elektronik cihazlara koruma kalkanı geldi

Şirketten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cihazınız güvence kapsamında tamir edildiği gibi yerine ikame cihaz hizmeti de sunuluyor. Hatta tercih edilmesi durumunda piyasa değerinin üstünde satın alınıp yeni cihaz ile değiştirilebiliyor.

Sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere pek çok sektördeki kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine asistans hizmetleri veren Türkiye’nin en büyük asistans şirketi Tur Assist, evinizdeki elektrikli ve elektronik cihazları Elektronik Cihaz Güvencesi ile güvence altına alıyor. Önceden “kullanım hatası” olarak tanımlanan düşürme, çarpma gibi durumlar bile Elektronik Cihaz Güvencesi’nin koruma şemsiyesi altına giriyor.”

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, yeni güvence paketinin içerik ve kapsam açısından Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti.