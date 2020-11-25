MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Elektronik cihazlara koruma kalkanı geldi
ABONE OL
25.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Elektronik cihazlara koruma kalkanı geldi

Düşürerek kırılan cep telefonu, top oynarken ekranı parçalanan televizyon, yüksek voltaj yüzünden arızalanan buzdolabı gibi evdeki bütün elektronik ve elektrikli eşyaların Tur Assist’in hizmete aldığı Elektronik Cihaz Güvencesi ile koruma altına alındığı belirtildi.

Elektronik cihazlara koruma kalkanı geldi

Şirketten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cihazınız güvence kapsamında tamir edildiği gibi yerine ikame cihaz hizmeti de sunuluyor. Hatta tercih edilmesi durumunda piyasa değerinin üstünde satın alınıp yeni cihaz ile değiştirilebiliyor.

Sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere pek çok sektördeki kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine asistans hizmetleri veren Türkiye’nin en büyük asistans şirketi Tur Assist, evinizdeki elektrikli ve elektronik cihazları Elektronik Cihaz Güvencesi ile güvence altına alıyor. Önceden “kullanım hatası” olarak tanımlanan düşürme, çarpma gibi durumlar bile Elektronik Cihaz Güvencesi’nin koruma şemsiyesi altına giriyor.”

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, yeni güvence paketinin içerik ve kapsam açısından Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Sıradaki Haber