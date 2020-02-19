Elmayı virüs yedi borsalar geriledi

Apple’dan yapılan açıklamada, Çin’deki üretimin devam etmeye başladığı ancak normal şartlara göre beklenenden daha yavaş bir geri dönüş alındığı kaydedildi. Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağı, bu tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini olumsuz etkileyeceği aktarıldı.

Apple, 2020’nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 28 Ocak’ta açıklamıştı. Ekim-aralık dönemini birinci çeyrek olarak kabul eden şirket, söz konusu dönemde 91,8 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. Şirket, ocak-mart döneminde ise 63 milyar ile 67 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi beklediğini açıklamıştı.

Apple’ın koronavirüs salgını nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesi, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı. Borsalar satış ağırlıklı bir gün geçirdi. İstanbul Borsası da yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.

Özel jetlere talep arttı

Koronavirüs salgınıyla havayolu şirketleri Çin’e uçuşlarını azaltırken özel jetlere talebin arttığı gözleniyor. Singapur merkezli MyJet Asia, son bir ay içinde talebin yüzde 80-90 oranında arttığını açıkladı. MyJet Asia CEO’su Logan Ravishkansar, “Birçok kişi Çin’in yeni yılı için başka ülkelere gitti ama şimdi Çin’e dönemiyorlar. Birçok müşterimiz kendilerini Pekin, Şanghay ve Hong Kong’a götürmemizi istiyor” diye konuştu. Birçok yolcu da Çin’den ayrılmaya çalışıyor. Küresel charter uçuş şirketi PrivateFly’ın CEO’su Adam Twidell, “Bir Güney Amerika hükümeti, Vuhan’dan yüzlerce kişinin tahliye edilmesi için bize başvurdu” dedi.

2-4 kişilik küçük uçakların bir saatlik kirası 2 bin 400 dolara kadar çıkabiliyor. 8-10 yolcu kapasiteli bir uçağın saatlik kirası ise 6 bin dolar.

Mücevherde rota Türkiye’ye dönüyor

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Çin’de baş gösteren koronavirüs dolayısıyla şubat ayında planlanan ancak ertelenen Hong Kong Mücevher Fuarı’ndaki tüm potansiyeli İstanbul’a bekliyoruz” dedi. 50’nci İstanbul Mücevher Fuarı’nın 19 Mart’ta açılacağını belirten Kamar şu açıklamayı yaptı:

“Fuarda 1250 firma ve markanın en son ürün ve hizmetlerini, 120’den fazla ülkeden gelecek 32 bini aşkın mücevher sektörü profesyoneliyle buluşturmayı hedefliyoruz. Koronavirüs dolayısıyla Asya ile ticaret trafiği aksamış olsa da iş hacmini büyütecek nadir ülkelerden biri olarak görülüyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz.”