Emekli maaşı zammı ne kadar 2020? SSK-Bağ-Kur emeklisi temmuz ayı zamlı maaşları

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Emekliler temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Maaş gününe yaklaşırken maaşlara gelen zam oranları gündemde araştırılıyor. Peki temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

İŞTE ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya çıkacak.

En düşük emekli memur aylığı 2661 TL'den 2814 liraya çıkacak.

Memur yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 5.75 zam alacak.



