Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli maaşına yapılacak zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Emekliler bayram yaklaşırken maaşların alınacağı tarih ve zamların ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Emekli maaşları ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2020?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.