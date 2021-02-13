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13.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Emlak Konut’tan ticari ünitelerde kampanya

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), ticari üniteler için yeni bir kampanya başlattı.

Emlak Konut’tan ticari ünitelerde kampanya

Kampanya kapsamında geliştirilen iki farklı ödeme planı var. Buna göre, vade farksız satış ile ticari ünitenin satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat, 24. ayda da yüzde 10 ara ödeme alınacak. Kalan tutar ise 6 ay ödemesiz 60 ay sıfır faizle vadelendirilecek. Vadeli satış koşulu ödeme planında ise, satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat, 12. ve 24. aylarda yüzde 10 ara ödeme alınacak. Kalan tutar da 12 ay ödemesiz 10 yıla kadar yüzde 0.79 faizle taksitlendirilecek.

Kampanya İstanbul, Kocaeli, Niğde ve Nevşehir’deki 13 projede geçerli olacak. Projeler şunlar: Batışehir, Bulvar İstanbul, Dumankaya Miks, Körfezkent 3. Etap, Körfezkent 4. Etap, Unikonut, Tual Bahçekent, Bahçekent Flora, Evora İstabul, Esenler Emlak Konutları, Göl Panorama, Niğde Emlak Konutları, Nevşehir Emlak Konutları.

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