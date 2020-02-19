En büyük motosiklet buluşması MOTOBIKE İstanbul

Messe Frankfurt İstanbul’un MOTED ve MOTODER desteğiyle organize ettiği fuar Türkiye’nin ilk ‘Sıfır Karbon’ fuarı olacak ve her katılımcı ve ziyaretçi adına fidan dikilecek.



Motosiklet ve bisiklet



Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği olan Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de gerçekleşecek. ABD, Almanya, Avusturya, İtalya, Japonya, Kanada, Çin, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, Hindistan, Tayvan ve İspanya’nın gibi aldığı 24 ülkeden 250’nin üzerinde firmanın katılacağı fuara, Türkiye’nin 7 bölgesinden iki teker tutkunları gelecek. Yabancı katılımcı sayısının geçen yıla göre yüzde 400 artası fuarın potansiyelini kanıtlıyor. BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha, Yuki gibi dünya devleri bu yıl ki motosiklet satışlarının yüzde 40’ının fuarda gerçekleştirecek.



Daha az karbon



Fuar, otomobillere oranla düşük karbon salınımı ile çevre dostu olan ve trafik sorununa kalıcı çözüm sunan motosiklet kullanımını destekliyor. Frankfurt İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım,“ Sektöre büyük katkı sağlayan fuarımızı bu yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Karbonsuz Uçuş projesiyle sürdürülübilirliğe destek veriyoruz. Bu projemiz çerçevesinde önemli miktarda fidan diktik ve dikmeye devam edeceğiz. Türkiye’de düzenlediğimiz etkinlikler için Sıfır Karbon Fuarı projemiz devam edecek. Motobike İstanbul dünya çapında katılımcıya ve ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da hedefimiz fuarımıza katılan ve ziyaret eden her kişi için uçuş millerini hesaplayarak fidan dikmeye devam etmek. Bu proje ile Türkiye’nin ilk Sıfır Karbon Fuarı’ projemizi başlattık ” dedi.



Çok sayıda etkinlik olacak



Motobike Istanbul’da bu yıl birçok ilke imza atılacak. Fuarda Airbrush İstanbul’un özel tasarladığı 2 adet Motobike Istanbul kaskı sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek. Custom alanında Çağlayan Coşar tarafından fuar için tasarlanan ve gravür sanatıyla yapılan Joker konseptli çalışma gibi özel motosikletler sergilenecek.



Motobike Istanbul’un en ilginç etkinliklerinden biri de ilk kez Custom Motosiklet Güzellik Yarışması olacak. Bu yarışmanın birincisi fuar ziyaretçilerinin oylarıyla belirlenecek. Fuar boyunca Motobike Academy’de de seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çerçevede motosiklet eğitimleri, motosiklet influencerları ile söyleşiler, Dakar’da yarışan Türk motosiklet sporcularıyla sohbetler ve Custom motosikletler üzerine söyleşiler yapılacak.



Öğrencilere indirim

Motobike Istanbul’un bu yıl Ana Sponsoru madeni yağ sektörünün dev markası MOTUL olurken, Garanti BBVA fuarın Platinum ve Academy Sponsoru, Aytemiz Akaryakıt Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, OMM ise Eğitim Sponsoru oldu. Fuarın erken dönem biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Perşembe ve cuma günü biletler kadınlar ve öğrencilere yüzde 50 indirimli olacak.