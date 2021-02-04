'En çok artış ev eşyasında fiyatları dengede tutalım'

Varank, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) sektör raporu toplantısına video konferansla katıldı. Varank yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünyanın ilk seri üretim 4. seviye otonom elektrikli otobüsü Atak Electric’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tanıttığını hatırlattı.

720 milyon TL destek

Varank, “Bir teknopark firması olan Adastec ile köklü otomotiv firması Karsan güç birliği yapıp böyle bir ürünü seri üretim bandından indirdiler. ABD ve Romanya’ya da satışını gerçekleştirdiler. Türkiye’nin asıl gündeminin bu olması lazım” dedi.

Beyaz eşya sektörünün teşvik sisteminde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu belirten Varank, 2012’den bu yana sektörde 11 bine yakın ilave istihdam oluşturan 13.2 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ettiklerini aktardı. Varank, “Beyaz eşya sektöründeki 23 Ar-Ge ve 3 tasarım merkezine bugüne kadar 720 milyon lira destek sağladık” diye konuştu.

Son enflasyon rakamlarında, harcama gruplarına göre en fazla artışın ev eşyasında olduğunu bildiren Varank, “Burada fahiş fiyat artışlarını görmek istemiyoruz. Girdi maliyetlerinin farkındayız ama buradaki fiyatları dengede tutmada bize yardımcı olmanız gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın” ifadelerini kullandı.