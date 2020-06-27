Esnafa ‘e-ticaret’te küresel destek geliyor

Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Mesleki Eğitim Kurul Toplantısı’na video konferans sistemi üzerinden katıldı.



Akademik eğitim



Pekcan, Elektronik Bilgi Platformu’nu, eticaret.gov.tr sitesini ön plana aldıklarını, Export Akademi portalının yanı sıra Sanal Ticaret Akademisi ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’yle, esnafa, girişimcilere KOBİ’lere ve profesyonel iş insanlarına yönelik her seviyede eğitimlerin verildiğini kaydetti.



Bakan Pekcan, ‘e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ kampanyasının esnafa, KOBİ’lere ciddi ölçüde katkı sağladığına dikkati çekerek şunları söyledi:

“Bu kampanyayla e-ticaret portalları 1.2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiler, 7 bin yeni istihdam oldu. Bu kampanyadan 135 bin KOBİ’miz yararlandı, hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletmemiz de e-ticaret yapmaya başladı. Hem esnafımızın işlerini daha büyütmesini hem ekonomimize daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz. Biz bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Pek çok şekilde esnafımızı dünya pazarına açacağız.”





Esnafa asgari ücret talebi

Toplantıda konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafı rahatlatacak bir adım olan kredi borçları tekrar ertelenmeli, esnafımızın tamamına, çarkların dönmesi için asgari ücret düzeyinde nakit yardımı yapılmalı” dedi.

Palandöken, “Kahvehane ve kıraathanelerde tek kullanımlık örtü, her masaya sıfır oyun kağıdı şartıyla oyun oynanmasına izin verilmeli. Motorlu taşıtlara ticari akaryakıt verilmeli, ÖTV ve KDV kaldırılmalı. Bununla birlikte çek ve senetler de ötelenmeli. Sınavların olduğu saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlaması esnasında lokanta ve restoranlara paket servis yapabilme imkanı tanınmalı” diye konuştu.