Euro Bölgesi'nde şirket kredileri mayısta arttı

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın mayıs ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.

Buna göre mayıs ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3'lük büyüme kaydetti. Söz konusu krediler nisanda Kovid-19 krizinde şirketlerin likidite ihtiyacının artmasının etkisiyle yüzde 6,6 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3 artarken bir önceki aya göre değişmedi. Mayısta geniş para arzı M3 ise yüzde 8,9 büyüyerek, analistlerin beklentisi olan yüzde 8,6’nın üzerinde kaldı.

Analistler, işlerinin Kovid-19 krizi nedeniyle düşmesinden dolayı şirketlerin likidite ihtiyaçlarını gidermek için bankalara kredi başvurusu yaptığını belirterek, hükümet ve merkez bankalarının Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmeye yönelik attığı adımların banka kredilerini desteklediğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası’nın da krediler için piyasaya para sağlamaya devam ettiğine işaret eden analistler, hızlı artan para arzının (M3) orta ve uzun vadede daha yüksek enflasyon anlamına gelebileceğini konusunda uyarılarda bulundu.