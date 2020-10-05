Ev Kredisi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ev Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Güzel bir ev alabilmek adına bankalar arasında iyi bir araştırma yapmak gerekir. Bu araştırmalara göre ev kredileri uygun faiz oranları ile birlikte alınabilir. Aynı zamanda ev kredisi alınırken doğru bir şekilde ev kredisi hesaplamada yapılmalıdır.



Ev Kredisi Hesaplama Nasıl Yapılır?



Konut kredileri gelir düzeyine uygun olarak tercih edilebilir. Uygun geri ödeme ve vade seçenekleri de göz önünde tutulmalıdır. Düşük faizli ev kredileri alınarak her bütçeye uygun olarak kredi geri ödemeleri yapılabilir.



Ev sahibi olmak isteyen kişiler kira öder gibi ev sahibi olabilirler. Ev kredisi alınırken kredi notu ve gelir düzeyi göz önünde tutulur. Bunun ardından ise onay verilen krediye göre kredinin başlangıcında eve banka lehine ipotek konulur. Borcun bitmesi ile bu ipotek ortadan kaldırılır. Konut kredisinde alınan konut ekspertiz değerinin yüzde 75'i kadar kullandırılır. Ayrıca yüzde 25'lik bir peşinat olması da gerekir. Konut kredisi hesaplamalarında istenilen vade ve faiz oranına göre de taksit tutarı belirlenir.



En Basit Yöntem İle Ev Kredisi Nasıl Hesaplanır?



Ev kredisi alınırken en basit yöntem ile de hesaplama yapılabilir. Ev alınırken satın alınan evin anaparasına banka faiz oranı da eklenir. Buna göre vade ve taksit sayısı da belirlenir. Aynı zamanda her bütçeye de uygun olarak ödeme planı oluşturulur.



Bu şekilde aylık taksitler ile birlikte belirlenen sürede ev alınabilir. Bu nedenle faiz oranı için de bankalar arasında iyi bir araştırmalar yapılmalı. Bunda da en uygun faiz oranları araştırılmalıdır. Sıfır ya da ikinci el konut alımlarında düşük faizler ile birlikte kolay bir şekilde ev sahibi olunabilir.



Ev Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Ev kredisi alırken tüm bankalardan iyi bir araştırma yapmak lazım. Kredi veren bankalar arasında düşük faizli ve uzun vadeli taksitler olan ev kredileri tercih edilmelidir.