Evde bakım maaşına ne kadar zam geldi? İşte 2020 zamlı evde bakım maaşı ile yaşlı ve engelli aylıkları...

Son dakika gelen bir habere göre, evde bakım maaşına zam yapıldı. Gelen zam haberi sonrası evde bakım maaşına ne kadar zam geldiği aranan konular arasında yerini aldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, evde bakım maaşı ile yaşlı ve engelli aylığının yükseltildiğini açıkladı. Peki zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu 2020?

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ARTIRILDI

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2020?

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı.