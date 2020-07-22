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    HaberlerEkonomi Haberleri Evde bakım maaşına ne kadar zam geldi? İşte 2020 zamlı evde bakım maaşı ile yaşlı ve engelli aylıkları...
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    22.07.2020 - 10:35 |

    Evde bakım maaşına ne kadar zam geldi? İşte 2020 zamlı evde bakım maaşı ile yaşlı ve engelli aylıkları...

    Evde bakım maaşları ile yaşlı ve engelli aylığı tutarları yükseldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım maaşının zamlı ve güncel halini açıkladı. Gündemde evde bakım maaşı ile yaşlı evli aylığının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. İşte 2020 zamlı evde bakım maaşı...

    Evde bakım maaşına ne kadar zam geldi? İşte 2020 zamlı evde bakım maaşı ile yaşlı ve engelli aylıkları...

    Son dakika gelen bir habere göre, evde bakım maaşına zam yapıldı. Gelen zam haberi sonrası evde bakım maaşına ne kadar zam geldiği aranan konular arasında yerini aldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, evde bakım maaşı ile yaşlı ve engelli aylığının yükseltildiğini açıkladı. Peki zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu 2020?

    YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ARTIRILDI

    Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

    ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2020?

    18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı.

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