Evdeki hesapla devri alem

Biraz sermayesi olan herkes iş kurabilir. Biraz matematik bilenler de çok önemli bir hata yapmazlarsa bu işi sürdürebilir. Ancak herkesle birlikte iş kuranlar içinde sadece yaptığı işe fark getirenler sivrilir. Hitap ettiği kitleye, “Bu yokken biz ne yapıyorduk?” dedirtenler, sunduğu ürünü, hizmeti bir ihtiyaç haline getirenler... Bir de bu tür girişimcinin ince ince hesap yaparak kendiyle birlikte hem hedef kitlesine hem de tedarikçisine ve hizmet sağlayıcısına kazandıranı vardır...

İşte bu, böyle iki kadın girişimcinin öyküsü... Ayşe Kaynarcalı ve Şebnem Akarsu, 20 yıl önce finansta kesişen yollarını, 10 yıldır turizm sektöründe sürdürüyor. Şirketleri Sacred7, yurtiçinde ve yurtdışında konseptli butik turlar düzenliyor. Turların en büyük özelliği, katılanların cebinden başta ilan edilenden bir kuruş fazla para çıkmaması.

Bankacı titizliği

Ayşe Kaynarcalı ve Şebnem Akarsu iş hayatına bankacılıkla adım atmış. Kariyelerinde yükselmişler. 2010’da birlikte kendi işlerini kurmaya karar vermişler. Bankadaki görevleri sırasında sık sık seyahat etmelerinin, turizmi seçmelerinde etkisi var. Ancak onları diğer şirketlerden ayıran her tura bir proje gözüyle bakmaları olmuş.

Şebnem Akarsu, “Dünya kültür mirasındaki yerleri seçtik” diyor. Buralara düzenleyecekleri turları adım adım ‘çalışıyorlar’. Hangi müzeye gidilecek, nerede kahve içilecek, nerede yemek yenilecek, her şeyi belirliyorlar ve hesaplıyorlar.

Ekstra ödeme yok

Sacred7’ın özelliği, turlarının mutlaka bir konseptinin olması. ‘Van Gogh’un izinden’ diyorlarsa örneğin, tura katılanları ünlü ressamın yaşadığı yerlere götürüyorlar, hatta kaldığı akıl hastanesine bile... En büyük iddiaları, turun ‘her şey dahil’ olması. Kaynarcalı anlatıyor:

“İlk bakışta bizim fiyatımız insanlara, diğer turlara göre bir tık üstte gibi geliyor. Ancak biz başlangıçta hangi fiyatı açıkladıysak onu alıyoruz, hiçbir ekstra ödeme talep etmiyoruz. Tur sonunda misafirlerimiz aldıkları hizmetin, son derece uygun bir maliyete geldiğini görüyor.”

‘Daha iyi fiyat alıyoruz’

Akarsu, “Düzenlediğiniz turların butik olması, büyük şirketlere göre maliyetinizi yükseltiyor mu?” sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Aksine, daha iyi fiyat alıyoruz. Özellikle otellerden... Çünkü biz ödemelerimizi iki ay önceden yapıyoruz. Bizim için, ‘Bu kadınlar bu kafayla giderse batarlar’ diyenler oldu. Ama 10’uncu yılımıza girdik, yeni projelerle büyüyoruz.”

Ayasofya’dan Napoli’ye Hindistan’dan Trakya’ya

Sacred7’ın turlarından bazıları şöyle:

Fil sırtında Amber Kalesi’ne çıkılan, bir James Bond filminin çekildiği tarihi sarayda konaklayarak Holi Festivali’ni içeren 10 günlük Hindistan turu.

Yurtdışında ve yurtiçinde masal rotaları.

Saffet Emre Tonguç ile ‘Ayasofya’da Bir Gece’.

İstanbul’da hazine aranan, dramaların yapıldığı, kostümlü, kitap okunan, masal anlatılan ‘Çocuk Gezgin’ projesi.

Serra Yılmaz’ın danışmanlığında ‘Sanatla Randevu’. Bu projede Napoli’de operaya gitmek bile var.

Levon Bağış ile Trakya bağ rotası ve lezzet durakları.