Evlerde üç boyutlu üretim patlaması

Pandemi döneminde hızlı üretim kapasiteleriyle gündeme gelen üç boyutlu (3D) yazıcıların evlerde bireysel kullanımı da patladı. Türkiye’de 12 bin evde 3D yazıcı bulunuyor. Pek çok yazıcı sahibi başta siperlik ve maske olmak üzere kendi ihtiyacı olan ürünleri üretiyor.

Siperlik yapılıyor

Pandemi patladığında sağlık çalışanlarına yardım için 3D baskıyla siperlik üretimi seferberliğini başlatan 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi kurucusu Ramazan Subaşı, Türkiye’de endüstriyel ve bireysel alanda toplamda 17 bin üç boyutlu yazıcı bulunduğunu söyledi.

Subaşı, “Türkiye’de binlerce evde 3D yazıcı var. İnsanlar kendi maskesi ve siperliğini üretiyor. Ayrıca küçük çaplı koruyucu malzemeler dışında oyuncak, mutfak kalıbı gibi akla gelebilecek her şey bu yazıcılarla üretilebiliyor” dedi. Subaşı, bireysel yazıcı fiyatlarının 2 bin TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar çıktığını, endüstriyel tarafta ise 50-60 bin TL’lere kadar uzanan fiyatlar olduğu bilgisini de verdi. Yazıcılarda üretim için kullanılan hammadde olan filamentin de 800 gramı 70 TL. Evde bir siperlik 2 TL’ye üretilebiliyor.

Yerli üç boyutlu yazıcı üreticisi Zaxe’nin Genel Müdürü Emre Akıncı, marttan itibaren talepte ciddi patlama yaşadıklarını kaydetti. Akıncı, “Türkiye’de 12 bin evde ve 5 bin işletmede 3D yazıcı var. Geçen yıla göre sahiplik oranı iki katına çıktı. Temmuz, ağustos ayında geçen yıla göre talep yüzde 400 oranında arttı. Dünyada sektör normalde her yıl yüzde 30 büyür. Bu yıl kendiliğinden gelen taleple patlama yaptı. Koronavirüs süreci 3D yazıcıyı gözde yaptı. Türkiye’de de sahiplik oranı ciddi arttı. Gelecek yıl da bu büyüme sürecek” dedi.

Her şeyi basmak mümkün

3D yazıcıların evlerde çeşitli şekillerde kullanılabileceğini dile getiren Emre Akıncı, şu bilgileri verdi: “Akla gelebilecek her şey üretilebilir. Çocuklar için her türlü oyuncak, lego, bebek, uçak. Koruyucu ekipman.

Her alanda aksesuar, hobilere yönelik aparatlar, mobilya gereçleri, mutfak aletleri, otomotiv yedek parçası, satranç takımı gibi akla gelebilecek her şey evlerde yapılabilir. Ayrıca bu çocukların yaratıcılığını da artıran bir üretim süreci. Ücretsiz kalıpları internette bulmak kolay.”

Sağlıkçıya 2 milyonluk bağış

3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi olarak sağlık çalışanlarına desteğe devam ettiklerini de aktaran Ramazan Subaşı, “Türkiye’nin 81 ilinde 6 binden fazla 3D yazıcısı bulunan gönüllünün katılımıyla 600 bin siperlik ürettik. Sonradan Nef Vakfı’nın sponsorluğu bu rakam 1.3 milyona çıktı. Toplamda 2 milyonluk koruyucu ekipmanı sağlık çalışanlarına bağışladık. Bir dönem talep azalmıştı. Ama son iki haftada sağlık çalışanlarının talebi yeniden arttı. Biz de üretimi artırdık. Siperlik yanında entübe kutusu, önlük gibi koruyucu ekipman üretimi yapıyoruz” dedi.