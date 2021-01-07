‘Evsiz’ milyarder

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre Musk, geçen ay Kaliforniya eyaletinde toplam değeri 41 milyon dolar olan 3 evini sattı.

Bloomberg’e göre 176 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. ismi olan Musk, Twitter’da geçen yıl mayıs ayında yaptığı bir duyuruyla kendini özgür hissetmek için hemen hemen tüm gayrimenkullerini satacağını ve bundan böyle ev sahibi olmayacağını ilan etmişti. Bu arada Musk’ın, SpaceX’in roket fırlatma merkezinin bulunduğu Teksas eyaletine taşındığı biliniyor.