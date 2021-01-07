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07.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Evsiz’ milyarder

ABD’li elektrikli oto devi Tesla ve uzay şirketi SpaceX’in patronu Elon Musk, gayrimenkul sahibi olmama sözünü tutmak için tek tek evlerini elden çıkarıyor.

‘Evsiz’ milyarder

 

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre Musk, geçen ay Kaliforniya eyaletinde toplam değeri 41 milyon dolar olan 3 evini sattı.

Bloomberg’e göre 176 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. ismi olan Musk, Twitter’da geçen yıl mayıs ayında yaptığı bir duyuruyla kendini özgür hissetmek için hemen hemen tüm gayrimenkullerini satacağını ve bundan böyle ev sahibi olmayacağını ilan etmişti. Bu arada Musk’ın, SpaceX’in roket fırlatma merkezinin bulunduğu Teksas eyaletine taşındığı biliniyor.   

Trump'tan flaş açıklama: Eve gitmelisinizABD'de çıkan olayların ardından Trump destekçilerine evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.Trump'ın açıklamaları şöyle:Lütfen eve gidin, sizi seviyoruz çok özelsiniz. Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün.
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