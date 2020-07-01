Facebook’a reklam protestosu büyüyor

ABD’de pek çok firma bu içeriklere düzenleme getirilmezse reklam vermeyeceğini açıklıyor. Verizon, Ford Motor, Unilever, Denny’s, Coca Cola, North Face, Honda, Starbukcs gibi 120’den fazla firma başta Facebook olmak üzere sosyal medyaya ilan vermeyi geçici olarak durdurdu.ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd protestoları süresince Facebook’un nefret söylemine zemin hazırladığı iddiaları dile getirildi. Trump’ın nefret söylemi yer alan paylaşımlarına izin verildi.

Ford, 30 gün boyunca sosyal medyaya ilan vermeyeceğini duyurdu. Coca Cola CEO’su ve Başkanı James Quincey, “Dünyada ve sosyal medyada ırkçılığın yeri olamaz” dedi.