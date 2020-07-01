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    HaberlerEkonomi Haberleri Facebook’a reklam protestosu büyüyor
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    01.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Facebook’a reklam protestosu büyüyor

    Facebook, Twitter ve Instagram’a, nefret söylemi ve ırkçılık içerikleriyle ilgili reklam vermeme protestosu büyüyor.

    Facebook’a reklam protestosu büyüyor

    ABD’de pek çok firma bu içeriklere düzenleme getirilmezse reklam vermeyeceğini açıklıyor. Verizon, Ford Motor, Unilever, Denny’s, Coca Cola, North Face, Honda, Starbukcs gibi 120’den fazla firma başta Facebook olmak üzere sosyal medyaya ilan vermeyi geçici olarak durdurdu.ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd protestoları süresince Facebook’un nefret söylemine zemin hazırladığı iddiaları dile getirildi. Trump’ın nefret söylemi yer alan paylaşımlarına izin verildi.

    Ford, 30 gün boyunca sosyal medyaya ilan vermeyeceğini duyurdu. Coca Cola CEO’su ve Başkanı James Quincey, “Dünyada ve sosyal medyada ırkçılığın yeri olamaz” dedi.

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