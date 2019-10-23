FİBA’da ‘genç’ Özyeğin hareketi

FİBA Holding ve FİNA Holding’in dün düzenlenen Genel Kurulları’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi. Murat Özyeğin, FİBA Grubu’nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin’den grubun liderliğini devraldı. Ayşecan Özyeğin Oktay ise FİBA Holding ve FİNA Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Hüsnü Özyeğin, grubun Onursal Başkanı unvanını alırken Fibabanka’daki ve Credit Europe Moskova’daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek.

İş hayatında 50 yılı geride bıraktığını, 32 yıl önce Finansbank’ı kurarak FİBA Grubu’nun temellerini attığını vurgulayan Hüsnü Özyeğin şunları ifade etti:

“Ülkemize güçlü bir finansal altyapı, önemli tesisler ve nitelikli eğitim kurumları armağan ettik. FİBA Grubu olarak bizi çok gururlandıran pek çok başarıya imza attık. Bu başarılar, sadece iş sonuçları değildi; grubumuza dünya çapında itibar kazandıran, iş dünyası tarihine geçen ve ülkemize büyük yatırım çeken işlerdi.”

‘Liderdi, adını koyduk’

Yıllardır fiilen devam eden bir liderliğin dün adını koyduklarını belirten Hüsnü Özyeğin, “Murat Özyeğin işlerin içine doğdu, işlerle büyüdü. 2003 yılından beri de grubumuzda çalışıyor. Çok büyük gurur ve mutlulukla holdinglerdeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerimi Murat Özyeğin’e devrediyorum. Kızım Ayşecan Özyeğin Oktay’ın da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak bu sorumluluğu paylaşması, gururumu ve güvenimi daha da artırıyor” diye konuştu.

Lisede çalışmaya başladı

FİBA Grubu’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de konuştu: “Lise yaz tatillerimde bankada vezne çalışanlarıyla para sayarak, zırhlı araçta para taşıyarak başladığım ve üniversiteden hemen sonra yurtdışında yatırım bankacılığı ile devam ettiğim iş hayatımın bugünkü noktaya evrilmesi benim için büyük bir onur. Stratejik bakış açısını, çok çalışmayı, sürdürülebilirliği gözetmeyi ve üretmekten mutlu olmayı babamdan öğrendim. Bundan sonra da kardeşimle birlikte var gücümüzle çalışacağız.”

Murat Özyeğin

Çift ana dal yaptı

Murat Özyeğin, lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi alanlarından çift ana dal diploması ile 1998’de tamamladı. Aynı yıl Bear Stearns & Co. Yatırım Bankası’nın New York ofisinde iş hayatına başladı. 2000’dea şirketin Londra ofisine Kıdemli Analist unvanıyla transfer oldu. 2003’te Harvard Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding’te Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu. FİBA Holding ve FİNA Holding yönetim kurullarında üye olarak görev aldı.

Ayşecan Özyeğin Oktay

Ekonomi okudu

Duke Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Ayşecan Özyeğin Oktay, 2003-2005 yılları arasında Finansbank’ta Bireysel Bankacılık Bölümü’nde ve 2005-2007 yılları arasında FİBA Grubu’nda İş Geliştirme ve Strateji Bölümü’nde farklı projelerde aktif rol aldı. 2009 yılında Stanford Üniversitesi MBA programını tamamladıktan sonra tekrar FİBA Grubu’na katıldı. Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmeden önce, 10 yıl FİNA Holding’in ve çeşitli iştiraklerinin Yönetim Kurulu’nda üye olarak görev aldı.

67 şirkette 13 bin çalışanı var

12 ülkedeki 67 şirkette 48 ulustan 13 bin çalışanla faaliyet gösteren FİBA Grubu, Hüsnü Özyeğin tarafından 1987 yılında kuruldu. Grup halen bankacılık alanında Fibabanka ve yurt dışındaki Türk sermayeli en büyük banka olan Credit Europe Bank ile faaliyet gösteriyor. Credit Europe Bank, başta Hollanda ve Rusya olmak üzere 10 farklı ülkede 7 milyona yakın müşteriye hizmet veriyor. Grubun finans sektöründeki diğer faaliyetleri ise sektörünün öncü oyuncusu Gelecek Varlık’la, ayrıca Fiba Faktoring ve Fiba Emeklilik ve Hayat ile sürdürülüyor.

FİBA Grubu bünyesinde ayrıca yenilenebilir enerjideki yatırımlarıyla dikkat çeken FİNA Enerji, dünyaca ünlü moda markaları Marks&Spencer, GAP ve Banana Republic’in Türkiye, Rusya, ve Ukrayna’daki franchising hakları da bulunuyor. Grup, eğitim alanına öncelik vererek sosyal sorumluluk çalışmalarını Özyeğin Üniversitesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) desteği ile sürdürüyor.