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    HaberlerEkonomi Haberleri Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi asgari 100 lira olacak
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    21.07.2020 - 15:05 | | AA

    Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi asgari 100 lira olacak

    Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesinin asgari 100 lira olarak belirlendiği bildirildi.

    Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi asgari 100 lira olacak

    Valilikten yapılan açıklamada, 2020 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespiti amacıyla komisyon oluşturulduğu belirtildi.

    Komisyonun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında toplandığı aktarılan açıklamada, fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 100 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 110 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin 230 lira olarak belirlendiği ifade edilerek, fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara yemek işverene aitse günlük 120 lira, yemek işçiye aitse 130 lira, aşçılara da 110 lira ödenmesine karar verildiği bildirildi.

    Açıklamada, çocuk işçi çalıştıranlara 2 bin 809 lira para cezası uygulanacağına da işaret edildi.

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