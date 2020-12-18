Google'a rekabet davası

Dava, Teksas’da bölge mahkemesinde açıldı. Facebook’un 2017’de Google’a güçlü rakip olarak ortaya çıkmasından sonra online reklamda tekelini tehdit ettiği belirtildi. Google’ın da bunu kırmak için Facebook’la anlaşmaya vardığı aktarıldı. Google’ın iddia edilen Facebook anlaşması için Star Wars karakteri ‘Jedi Blue’ kod adını kullandığı da belirtildi. Uzmanlar, trilyon dolarlık bir tekel kuran Google’ın bu tekel gücünü suistimal ettiğini ve Facebook’un üst düzey yöneticilerini kandırarak anlaşma sağlayarak rekabet kurallarına aykırı hareket ettiğini iddia ediyor.



