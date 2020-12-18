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18.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Google'a rekabet davası

ABD’de Google aleyhinde dijital reklam pazarını manipule etmek suçlamasıyla dava açıldı. On eyalet Google’ı mahkemeye verdi. İnternet arama devini yasa dışı dijital reklam tekeli kurmakla suçluyorlar. Wall Street Journal’de yer alan habere göre, Google, Facebook’la da anlaşma yaparak bu konuda yardım etmesini sağladı. İki firma arasındaki anlaşmaya da Star Wars karakterinin kod adı verildi.

Google'a rekabet davası

Dava, Teksas’da bölge mahkemesinde açıldı. Facebook’un 2017’de Google’a güçlü rakip olarak ortaya çıkmasından sonra online reklamda tekelini tehdit ettiği belirtildi. Google’ın da bunu kırmak için Facebook’la anlaşmaya vardığı aktarıldı. Google’ın iddia edilen Facebook anlaşması için Star Wars karakteri ‘Jedi Blue’ kod adını kullandığı da belirtildi. Uzmanlar, trilyon dolarlık bir tekel kuran Google’ın bu tekel gücünü suistimal ettiğini ve Facebook’un üst düzey yöneticilerini kandırarak anlaşma sağlayarak rekabet kurallarına aykırı hareket ettiğini iddia ediyor.

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