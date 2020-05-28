Gram altın - çeyrek altın fiyatı kaç para? Altın fiyatları canlı 2020 güncel tablo

Her gün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, bugün de arayışını sürdürüyor. Gün gün ve saat saat değişkenlik gösteren altın fiyatları bu sıra düşüşte seyrediyor. Nisan ayına nazaran oldukça düşen altın fiyatları Mayıs ayını nasıl kapayacak, Haziran ayında neler olacak merak ediliyor. Kimi yatırım amaçlı altın almak isterken, kimi var olan altınını bozdurmak istiyor. Dolayısıyla kimi altın fiyatlarının düşmesini beklerken, kimi ise altın fiyatlarının yükselmesini istiyor. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı kaç TL? İşte 28 Mayıs 2020 Perşembe günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:374,64 TL Satış Fiyatı:376,46 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:608,80 TL Satış Fiyatı:616,30 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.217,90 TL Satış Fiyatı:1.231,30 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.424,50 TL Satış Fiyatı:2.455,10 TL

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ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜŞTE?

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 17 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük düşüşünü kaydederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 370,2 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 371 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 612 lira, Cumhuriyet altını da 2.441 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.720 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.