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24.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Gümüş Serbest Fon’ yatırımcıya sunuldu

İş Portföy, Türkiye’nin ‘gümüş’e yatırım yapan ilk serbest fonunu 23 Kasım 2020’de Borsa İstanbul’da ev sahipliğinde gerçekleştirilen gong töreni ile yatırımcılara sundu. Gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gümüş fiyatlarında oluşabilecek fırsatlardan yatırımcıların yararlanmasını sağlamayı hedefleyen İş Portföy Gümüş Serbest Fon, nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilecek.

‘Gümüş Serbest Fon’ yatırımcıya sunuldu

Törende Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın, İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk gongu birlikte çaldılar.

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, “2020 yılında pandemiyle ilgili gelişmelere ve ekonominin konjonktürüne bağlı olarak yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına duyulan ilgi hiç olmadığı kadar arttı. Bu tablo, sektörümüz ve ülke ekonomisi açısından ümit vericidir” dedi. Eraslan, şöyle konuştu:

Türkiye’de yatırımcılar altını gayet iyi tanıyor, biliyor. Gümüş ise değerli metal olmanın yanında, elektronik eşyadan, ilaca ve yenilenebilir enerjiye kadar farklı sektörlerde geniş bir kullanım alanına sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Elektronik ve yenilenebilir enerjinin hayatımızda daha fazla yer tutacak olması yatırımcıları gümüşe yönlendiriyor. Gümüş çok geniş talep yelpazesi nedeniyle, çeşitli koşullarda iyi bir getiri sunma potansiyeline sahip. Sektörde bir ilk olan Gümüş Serbest Fon’umuzun şimdiden yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanması bizleri memnun ediyor.”

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