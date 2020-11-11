Halk GYO’nun aktifleri 3 milyar lirayı aştı

Halkbank tarafından 2010 yılında kurulan ve gayrimenkul sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Halk GYO yılın üçüncü çeyreğini ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada Halk GYO’nun konut satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 oranında artırdığı vurgulandı.

Yaz aylarında kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyalarının üçüncü çeyrek boyunca iç piyasadaki talebi artırdığını ve gayrimenkul sektörüne güç verdiğini belirten Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan şunları söyledi:



“Pandemi süreci tüm dünyada konut taleplerinin ertelenmesi riskini beraberinde getirse de Türkiye’de finansal kuruluşların uygun koşullarda hayata geçen kampanyaları hem talebi hem de sektörümüzü canlı tuttu. Mevcut projelerimizde konut satışlarının hız kazandığı bu dönemde, yeni projelerimizin inşaat süreçleri de sorunsuz ilerledi. Bu süreçte şirketimizin konut satış ve düzenli kira gelirleri ile finansal gelirlerden oluşan toplam hasılatı, 132 milyon TL’ye yükseldi. Kampanyalar kapsamında gerçekleştirdiğimiz satışlar ile birlikte konut satış gelirimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 oranında artış gösterdi. İzmir’de Teknik Yapı işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Evora İzmir projemizde satılan konut sayısı 338 adete ulaşırken, mali tablolarımızda etkisini şimdilik finansman ve satış pazarlama giderlerinde artış olarak kaydetsek de, ilerleyen mali dönemlerde bu satışların da karlılığımıza olumlu etkilerini göreceğiz.”



Satışlar devam ediyor



Karan şu bilgileri verdi:



“Halk GYO’nun Teknik Yapı işbirliği ve Emlak Konut güvencesiyle Alsancak’ta hayata geçen Evora İzmir projesinde kampanyalı fiyatlarla satışlar devam ediyor. Halk GYO ayrıca Vakıf GYO işbirliğiyle hayata geçirilen konut projesi Bizimtepe Aydos ile Er Konut ortaklığıyla inşaatı tamamlanan Şehristan Konutları’nda kalan son bağımsız bölümlerin satışlarına devam ediyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin en büyük paydaşlarından biri olan Halk GYO, bu proje kapsamındaki 46 ve 34 katlı Halk Ofis Kulelerinin inşasını da sürdürüyor.”