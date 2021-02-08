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08.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Hamsi avcılığında tedbirlere uyun’

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, hamsi avcılığının ek tedbirlerle yeniden başladığını belirterek, bu tedbirlere uyulmaması halinde stok sorunu yaşanabileceğini söyledi.

‘Hamsi avcılığında tedbirlere uyun’

 

Hamsi avcılığının İstanbul Boğazı’nın tamamında ve Karadeniz’de İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında 8 Ocak’ta durdurulduğunu ifade eden Özkaya, kararın hamsinin yeterli boya ulaşamamasından dolayı alındığını dile getirdi. Özkaya, AA’ya yaptığı açıklamada kararın, hamsi avcılığının sürdürülebilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, yasağın hamsi sayısında artış ve et verimliliğinde iyileşme sağladığını bildirdi.

9 santimetre sınırı

Av yasağının ek tedbirlerle sona erdirildiğini anımsatan Özkaya, bundan böyle av gemisinde bir görevlinin olacağını avlanan hamsilerin denetlenerek çıkarılacağını söyledi.  Özkaya, balıkçılara, kurallara uymaları çağrısında bulunarak, 9 santimetre boya ulaşmamış hamsilerin yakalanmaması gerektiğini hatırlattı.

25 TL’den tezgâhta

Karadeniz’de yasağın sona ermesiyle avlanan hamsi Trabzonda, tezgâhlardaki yerini aldı. Avlanan hamsiler kilosu 25 liradan satışa sunuluyor.

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