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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Hayalet mutfak’ Türkiye’ye geliyor
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    20.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Hayalet mutfak’ Türkiye’ye geliyor

    Tinkon Group CEO’su Atilla Bingöl, koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan ‘hayalet mutfak’ kavramı doğrultusunda yatırıma başladıklarını duyurdu. Bingöl, yeni yatırımları olan Xkitchen.co ile hayalet mutfağı Türkiye’ye getireceklerini söyledi.

    ‘Hayalet mutfak’ Türkiye’ye geliyor

    Bingöl, şöyle konuştu:

    “Hayalet mutfaklarda mutfaklar farklı işletme ve kişilerce paylaşılır. Restoran zincirleri veya işletmeler tek başına kira, lojistik, bina masraflarına girmeden, başka restoranlar ile bir çatıyı paylaşır. Özellikle markasını geliştirmek isteyen zincirler ve deneysel hizmet veren butik lezzet noktaları, büyük masraflar yapmadan ve büyük paralar dökmeden bu noktalarda faaliyetlerine başlayabiliyor. Yoğun şekilde salon servisi veren restoranlar ise paket servislerinin kalitesini, düzenini artırmak amacıyla paket servis hizmetini Xkitchen’e taşıyarak daha hızlı, kaliteli servis sunuyor.”

    Dünyaya entegre

    Bingöl, “Türkiye’de var olan bir marka isterse Miami, Dubai, Paris ve benzeri şehirlerde yer alabilecek, Miami’de yer alan bir marka ise yine markalarını tüm dünya ile tanıştırabilecek” dedi.

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