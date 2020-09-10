Hijyen ürünü ihracatına Türkiye damga vurdu!

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) verilerine göre, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815.75, kolonya ihracatı yüzde 228.99, sabun ihracatı ise yüzde 43.65 arttı. İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Dezenfektan, kolonya, sabun ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor” dedi.



Dezenfektanların ihracatında ağustosta en fazla ihracat ABD, İngiltere ve Fransa’ya yapıldı. Kolonya ihracatı ise en çok Irak, Almanya ve Türkmenistan’a oldu. Sabun ise en yüksek oranda İngiltere, Irak ve ABD’ye gönderildi.