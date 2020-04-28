İhtiyaç sahiplerine 10 bin 'Ramazan Dayanışma Paketi'

E-ticaret platformu Hepsiburada, dünyanın ve Türkiyenin içinden geçtiği bu zorlu günlerde, ihtiyaç sahiplerine destek olacak ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdiğini açıkladı. Hepsiburada, Biz Bize Yeteriz Türkiyem milli dayanışma anlayışıyla, İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen seferberliğin ilk adımında, 10 bin 'Ramazan Dayanışma Paketini' tedarik ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını duyurdu. Ramazan Dayanışma Paketlerinden satın alarak müşterilerinin de dahil olabileceği projede, Hepsiburada Türkiye genelinde tüm lojistik desteği de sağlayacak. Böylece Hepsiburada müşterileri Ramazan ayı boyunca, Türkiyenin neresinde olurlarsa olsun evlerinden çıkmadan, Hepsiburada aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek. Hepsiburada müşterilerinin aldığı paketlerin ihtiyaç sahiplerine Türkiye genelinde ulaşması için lojistik ve kargo desteği Hepsiburada tarafından üstlenilecek.

"İLK TESLİMAT DÜN YAPILDI"

'Ramazan Dayanışma Paketlerinin dağıtımı, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili valilik ve kaymakamlıklar tarafından Türkiye geneli için oluşturulan ihtiyaç sahipleri listesine göre yapılacak. Müşterilerin online olarak satın aldığı erzak paketleri, Gebzede bulunan Hepsiburada Akıllı Operasyon Merkezinden tüm Türkiyeye dağıtılacak. Hepsiburada tarafından tedarik edilen ilk 10 bin Ramazan Dayanışma Paketi dağıtımı dün başladı. İlk teslimatlar Isparta, Erzurum, Erzincan, Kırıkkale, Çankırı, Bayburt, Batman, Şanlıurfa, Uşak il ve ilçelerindeki İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ailelere gönderildi.

Projeye özel hazırlanan web sayfasında, destek amacıyla, satın alınan paket sayısı, dağıtılan toplam paket sayısı, gibi projeye ait bilgiler takip edilebilecek.

"GÜVENLE YARDIM ELİ UZATILABİLECEK ŞEFFAF SİSTEM"

Hepsiburada CEOsu Murat Emirdağ Türkiyenin içinden geçtiği süreç ve kampanya ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiyenin Hepsiburadası olarak toplum sağlığımızı, milli dayanışmayı ve yardımlaşmayı her şeyin önüne koyuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte biz bize yeteriz diyerek ihtiyaç sahibi ailelerimize hem Hepsiburada olarak ulaşmak hem de yardımsever müşterilerimizi onlarla buluşturmak istiyoruz. Müşterilerimiz arasında yardım etmek isteyen ancak desteğini ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıracağını bilmeyenler için hazırladığımız Ramazan Dayanışma Paketleri ile evlerinden çıkmadan güvenle yardım elini uzatabilecekleri şeffaf bir sistem oluşturduk. Böylece İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, valilik ve kaymakamlıklarımızın gözetiminde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabileceğiz. Müşterilerimizle birlikte sürdürdüğümüz dayanışma ve yardımlaşma seferberliğine destek olmak isteyen veya detaylı bilgi almak isteyen herkesi [hepsiburada.com/staticpage/211183511264136]Hepsiburada Ramazan Dayanışma Seferberliği sayfasına davet ediyoruz. Sayfa üzerinden dilerlerse ihtiyaç sahibi bir ailenin yüzünü güldürebilir, yardımların kaç aileye ulaştığını anlık takip edebilirler. Bu zorlu dönemde böyle bir el birliğine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."