İmar Barışı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle İmar Barışı Nasıl Hesaplanır?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren imar ve iskan sorunu çözmeyi hedefleyen imar barışı ile ilgili birçok kişi merak içindedir. Konunun detaylarını merak eden kişiler konu ile ilgili sorunun çözülmesi amacıyla araştırmalara girişmiştir ve imar barışı ile ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarını kullanmıştır.



İmar Barışı Hesaplama Nasıl Yapılır?



İmar barışı ülkemizde yaklaşık 15 milyon insanın beklediği bir işlemdir. İmar barışı hesaplama ile ilgili merak edilen birçok detay bulunmaktadır. Müracaatları e-devlet veya bakanlıklar tarafından duyulan kuruluşlar aracılığıyla kabul edilir. İmar barışı için başvuracak kişiler yapı maliyeti, arsa emlak değeri ve kişilerin üzerindeki ticari olmayan yapılarda %3, ticari yapılarda %5 olarak ücret yatırılacaktır. Tapu daireleri yapılacak herhangi bir işlem için ödenen bedel ise değişiklik göstermektedir.



En Basit Yöntemle İmar Barışı Nasıl Hesaplanır?



İmar barışı maliyeti için konutlarda %3, ticari binalarda %5 olarak ücretlendirme bulunmaktadır. Tapu dairesinde yapılacak her bir işlem için ise ekstradan beden ödenecektir. Arazinin emlak vergisi değeri belediyeden alınan metrekare birim değeri hesaplanarak imar barışı maliyeti çıkarılabilir.



Genel Hatlarıyla İmar Barışı Hesaplama Örneği



Çerçeve olarak bakıldığında imar barışı ile ilgili yapılacak hesaplamalar şu şekildedir:



- Tarım amacıyla kullanılan arazilerde basit yapılarda metrekare başına 200 TL,

- 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 TL

- 3- 7 kat arası yapılacak binalar ve büyük sanayi yapıları için metrekareye 1000 TL

- 8 kat ve üzeri binalar için metrekareye 1600 TL

- Lüks binalar, villa, alışveriş merkezleri, hastane ve buna benzer yapılar için metrekareye 2000 T ödeme yapılmaktadır.



Yani genel olarak 300 metrekare olan bir alana;



4 katlı bir bina, bu evin çevresi 300 metrekarelik hesaplandığında;



Rayiç bedeli 450 TL



Yapının yaklaşık olarak maliyeti 300 çarpı 1000'den 300.000 TL



Emlak vergisi değeri 200 x 42.47 eşittir 84094 TL



Toplam bedel 384094 TL



Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar 384.0094x 0.03=11523 TL olarak hesaplanır.