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28.01.2021 - 14:07 | | AA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yaptırım açıklaması!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde finansal kaynaklarının kilitlendiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yaptırım açıklaması!

 

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da Ziraat Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bazı projelerin açılış programında konuşan Ruhani, "Yaptırımlar nedeniyle finansal kaynaklarımız dünya genelinde kilitlendi. Finansal kaynaklarımızı kullanmamıza izin vermiyorlar. Petrol ve doğal gaz ihracatımıza izin vermediler, diğer ihracat kalemlerinde de sorun çıkarttılar." dedi.

Ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Ruhani, "Son 10 ayda ithalatımız 30 milyar dolar, petrol dışı ihracatımız ise yaklaşık 28 milyar dolar oldu. Bu rakam daha fazla olmalıydı fakat koronavirüs nedeniyle son bir yıl zor geçti." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ruhani, zirai kalkınmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ülke genelinde yaklaşık 4 milyon 300 bin kişinin tarım alanında faaliyet gösterdiğine işaret eden Ruhani, zirai kalkınmanın sağlanması için hükümetin çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

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