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    08.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İşe dönüşe destek

    İş Bankası, KOBİ’lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları sağlayan ‘El Birliği İle Devam Destek Paket’inin detaylarını açıkladı.

    İşe dönüşe destek

     

    Pakette dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yeni paketle esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ’lerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Şimşek, salgın döneminde ödemelerin ertelenmesini, müşterilerin  evlerinden, iş yerlerinden ayrılmadan işlemlerini dijital kanallar üzerinden hızlıca tamamlayabilmelerini sağladıklarını ve 6 aya kadar ödemesiz, uygun koşullu krediler sunduklarını bildirdi. Şimşek, normalleşme sürecinde de Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

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