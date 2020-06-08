İşe dönüşe destek

Pakette dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yeni paketle esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ’lerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Şimşek, salgın döneminde ödemelerin ertelenmesini, müşterilerin evlerinden, iş yerlerinden ayrılmadan işlemlerini dijital kanallar üzerinden hızlıca tamamlayabilmelerini sağladıklarını ve 6 aya kadar ödemesiz, uygun koşullu krediler sunduklarını bildirdi. Şimşek, normalleşme sürecinde de Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.