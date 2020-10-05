İşsizlik Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik ödeneği kişilerin yeni bir iş bulana kadar belli bir süre ana gereksinimlerinin karşılanması hedefiyle devletin kısmen destek amaçlı verdiği maaştır. Çalışanın işsizlik sigortası dahilinde çalıştığı süre boyunca sistemli olarak işsizlik primlerinin ödenmesi koşuluyla belli bir süre işsizlik maaşı alabilmektedir.



İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?



İşsizlik ödeneği miktarı için, sigortalı olarak çalışan kişinin son 4 aylık prime ana kazançları dikkate alınmaktadır. 4 aylık brüt gelir üzerinden hesaplanan günlük ortalama gelirin %40’ı işsizlik maaşı olarak hesaplanmaktadır. Kaç günlük maaş alınacaksa o kadar gün ile çarpıldıktan sonra aylık olarak çalışanın hesabına yatırılmaktadır. Kısaca işçi ortalama maaşının %40’ı kadar işsizlik maaşı alabilmektedir.



İşsizlik maaşının sınırı asgari ücret üzerinden ayarlanmıştır. Bir çalışanın alabileceği günlük işsizlik maaşı en çok günlük brüt asgari ücret meblağsının %80’i kadar olabilmektedir. Yüksek maaşlı işçiler için günlük ortalama gelirin %40’ı, günlük asgari maaşın %80’ini aşıyor ise çalışanın alacağı günlük işsizlik maaşı asgari ücretin %80’i kadar olmaktadır. İşsizlik maaşından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.



Son 4 aylık prime ana kazançların ortalamasının %40’ı alınarak yalnızca damga vergisi (%0,00759) kesilir ve kalan tutar ödenmektedir. Bu durumda dikkat edilmesi gerekli husus ise ücretiniz yüksek olsa bile direkt %40’ı kadar işsizlik sigortası alınamaz. Şimdi, 2020 yılı asgari ücretle çalışan bir kişinin işsiz kalması halinde alacağı maaşın ne kadar olduğu incelenmektedir. (Brüt maaş 2.943,00TL üzerinden hesaplanacaktır.)



En Basit Yöntem ile İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?



Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 2.943,00+2.943,00+2.943,00+2.943,00 =11.772.00

Ortalama Aylık Kazancı: 11.772,00/4=2.943,00

Ortalama Kazancının %40’ı: (2.943,00) x (%40) =1.172,2

Damga Vergisi Kesintisi: (1.172,2) x (0,00839) =9,834758

Hak kazanılan işsizlik maaşı tutarı: (1.172,2) – (9,834758) =1.162,36 TL’dir.