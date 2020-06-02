İşte ‘dört dörtlük’ tarihi kredi paketi

Koronavirüsle mücadele sürecinde normalleşme adımları birbiri ardına atılırken kamu bankalarından da ekonomiyi hareketlendirecek bir hamle geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan paketi dün 3 banka ortak duyurdu. ‘Tarihi imkanlar sunan pakette konut, taşıt, sosyal hayata destek ve tatil kredileri bulunuyor.



EVDE ÖRNEK ÖDEME NASIL OLUR?



SIFIR KONUT





















İKİNCİ EL KONUT





















1 - Konutta rekor düşük faiz ve 15 yıl vade var



Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0.64 ile kamu bankaları tarafından bugünden itibaren vatandaşlara sunuluyor. Kredi paketinde birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vadeyle finansman imkânı var.



Yapılan açıklamaya göre bu “tarihi” imkândan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılarak 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.



Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman imkânı var.



2 - Otomotiv gazlayacak

Otomotiv sektörü düşük faizli kredinin heyecanını yaşıyor. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulacak.



İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0.82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak ve 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak.

3- Tatilin ilk 2 taksidi banka ve acenteden

İlgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansmanının uygun şartlarda sağlanması amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine başvuran müşterilere 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkânı sunulacak.



Bu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0.67’ye denk gelecek.



Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz alabilmeleri imkânı sağlanacak.















4 - Çeyizden mobilyaya yerliye doping

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya - seramik - kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak. Anlaşmalı firmalar dışında yerli üretim yapan firmalardan aylık yüzde 0.82 faiz oranı ile finansman imkânı var.



Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Başvurular 5 Haziran’dan itibaren şubelere yapılabilecek.

'TÜM SEKTÖRLERE HAREKET SAĞLAR'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın devreye aldığı yeni kredi paketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, “Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye destek, istihdama katkı

Kampanyadaki konut kredisi faiz oranı bankalar tarafından (şirketler katkı sağlamadan) verilen en düşük faiz oranı oldu.

Mevcutta en düşük konut kredisi faiz oranı 0.89 olarak sunuluyor.

Kıvılcım oldu

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu ‘can suyunun’ tüm sektörleri tetikleyeceğini söyledi. Durbakayım, “Söz konusu konut kredi faizi, taksitleri ve vade bugüne kadar sunulan en iyi avantajları bir arada barındırıyor. Özellikle inşaat maliyeti daha uygun olan projeler için kaçırılmayacak bir fırsat.

İnşaat sektöründeki faaliyetlerin devamı için gerekli olan finansmanın doğru adrese yönlendirilmesini sağlayacak 1. el konutlarındaki ekstra faiz avantajı da artı bir değer. Ancak Türkiye ekonomisinin tekrar eski gücüne kavuşması için kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı, aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Dap Yapı Başkanı Ziya Yılmaz, “Konut sektörü 250 alt sektöre katkı veriyor. Dolayısıyla istihdamın, üretimin canlanması ve ekonomiye daha büyük destek sunulması anlamına geliyor. Sıfır konutlara olan özel destek ise bir taraftan tüketicinin depreme dayanıklı, yaşam kalitesini artıran, donanımlı konutlarda oturabilmesini diğer taraftan ise ekonomiye sunulan katkıyı artırıyor” diye konuştu.

Turizme talep canlılığı katlar

Paketin önemli bir ayağı da turizm sektörünü canlandırırken, tüketicinin tatilini daha uygun koşullarda yapabilmesine imkân sağlayacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatil kredisinin sektörde hareketlilik yaratmasını beklediklerini dile getirerek, “Özellikle yaz dönemi ve eylül aylarında iç pazardaki talebin yükseleceğini öngörüyoruz. Kredinin turizm pazarlamasının en önemli aktörü seyahat acenteleri üzerinden kullandırılması da son derece isabetli. Bir diğer önemli gelişme, kredi kartına taksit sayısındaki artış. Turizmde 1 birim talep artışı, ekonomiyi 2 birim canlandırıyor. Sektörümüze yapılan her türlü destek ve teşvik, ülke ekonomisine dönecek” dedi.

‘Bütçe ferahlar’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, bu yıl özellikle yerli turist ağırlıklı olacak tatil hareketinin desteklenmesinin çok olumlu yansımaları olacağına dikkat çekerken, “Özellikle aile bütçelerine katkı sunarak, tatil hareketine yıl geneline yayacak” diye konuştu.

Yerli mobilyada düğün coşkusu

Mobilyada, yerli üretim gücü; yeni kredi paketiyle satışlara da yansıyacak. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, özellikle temmuz ayında yapılması planlanan düğünler için ertelenen mobilya alışverişlerinin satışa dönmeye başlamasıyla mobilyacıların da eski günlere hızlıca döneceğini kaydetti. Balcı, “Ülkemizde evliliklerde ortalama 15 - 20 bin liradan başlayan mobilya alışverişleri; ürünün malzemesine, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 bin liraya kadar ulaşabiliyor” diye konuştu.

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan ise, “Kredilerin çeyiz, beyaz eşya, konut gibi sektörün birbirini tamamlayan diğer sektörlerle birleştirilmesi, bu sektörlerin 2020 yılını daha güçlü kapatmalarını sağlayacak” dedi.

‘Otomotiv hızlı toparlanır’

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız” dedi. Şahsuvaroğlu, sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına oldukça olumlu karşıladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sıfır taşıtta yüzde 0.49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran’da bitecekti. Bu destek devam ettirildi. Bu umut verici bir şey. Çünkü sıfır araçta bir süre üretimlere ara verildiği için ve ithalat da yurt dışı fabrikalardan dolayı durduğu için sonuçta bir miktar araç satılmadı. Nisanda sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu varsayarsak özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası ciddi manada sektörün önünü açar, sektörün işine gelir.”

