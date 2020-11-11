İstikrar ve piyasa dostu dönüşüm

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek dönemin, koronavirüs salgınının etkilerinin azaldığı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını belirterek, “Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız” dedi.

Elvan, yeni görevine başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahip olduğuna işaret ederek, kurumların güçlendirilmesi ve kuralların etkili bir biçimde işletilmesinin önemini vurguladı.



Enflasyonla mücadele



Elvan, oluşturacakları politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacaktır.”



İhracata dönük



Elvan, “Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız” dedi.



‘Yabancı, Türkiye için istekli’



Dolar/TL Bakan Elvan’ın açıklamalarının ardından 8.3 civarından 8.2’nin altına kadar geriledi.



Türk Lirası’nda önceki gün yaşanan yüzde 5’in üzerindeki hareket 2018 üçüncü çeyrekten beri en belirgin değer kazancı olmuştu. Haftaya 8.58 zirvesinden 8.005’e kadar gerileyerek başladıktan sonra dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL dün 8.3850’ye kadar yükseldi. Reuters bir bankanın döviz masası müdürünün, şu yorumunu paylaştı:



“Dün (önceki gün) döviz piyasalarında hareketin en büyük bölümü yabancı yatırımcılardan geldi. Bir veya birkaç milyar dolar ile tanımlayacağımız bir giriş oldu. Dünkü hareket yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarını artırmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Yeni bir ekonomi hikayesi ile bu kullanılabilirse iyimserlik boyutu uzun süre devam edebilir. Burada ilk sınav 19 Kasım olacak.”





Bilgi ve tecrübe

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Lütfi Elvan ile ilgili, “Sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum” dedi.



Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:



“Lütfi Elvan, başta Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere devlet kademelerinde pek çok önemli görev üstlenmiş, Başbakan Yardımcılığı, Ulaştırma ve Kalkınma bakanlıklarında başarıyla hizmet vermiş deneyimli bir devlet adamıdır.”





Finansal istikrar

TÜSİAD yaptığı açıklamayla, Lütfi Elvan’ı ve Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Naci Ağbal’ı tebrik etti.



Makroekonomide dengeyi yakalamak, yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına dönmek ve istihdamı salgın öncesi seviyelere hızla çıkarabilmek için finansal istikrarın sağlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Bunun için serbest piyasa ilkelerinin gözetilmesi, ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin artırılması ve kurumların bağımsızlıklarının ve liyakatın güçlendirilmesi gerekmektedir.”



LÜTFİ ELVAN KİMDİR?



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 1962’de Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğdu. İTÜ Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere’de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD’de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.



Çeşitli kamu kurumlarında görevlerde bulunan Elvan, AK Parti’den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.



23. Dönemde Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. Elvan, 64. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet’te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.